Kostümiertes «Gässle» ist verboten, ziviles «Gässle» aber erlaubt. Foto: Pino Covino

Seit einem Jahr nun schon erlegt uns die Corona-Pandemie Einschränkungen auf – leider auch solche, die niemand versteht. Pfeifentabak können wir kaufen, nicht aber eine Pfeife. Eine elektrische Zahnbürste zu erstehen, bleibt uns verwehrt, eine normale hingegen nicht. Schnitzelbänke dürfen in einem Kleintheater filmisch aufgenommen werden, dem Fernsehsender Telebasel hingegen untersagt dies das Gesundheitsdepartement. Nur unter dem Druck der Bevölkerung krebst Regierungsrat Lukas Engelberger schliesslich zurück.

Den jüngsten, jegliches Fingerspitzengefühl vermissen lassenden und jeglicher Logik entbehrenden Streich haben sich die politischen Verantwortlichen am Wochenende geleistet. Am Freitag redete der Regierungsrat den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern noch ins Gewissen, an den «drey scheenschte Dääg» aufs «Gässle» zu dritt oder zu fünft zu verzichten, um ja keine Menschenansammlungen entstehen zu lassen. Und am Samstag durften die solchermassen Ermahnten mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich stundenlange Demonstrationen mit über 200 Personen in Basels Innenstadt durchaus erlaubt sind. Warum bloss hat die Polizei diese Kundgebung nicht unterbunden? Die Antwort ist einfach: Sie hat sie erlaubt. Und gemäss bundesrätlicher Verordnung ist das eigentlich auch zulässig.