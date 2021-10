Energie-Weltmächte am Drücker – Das ist die Stunde von Wladimir Putin Die Welt steht kopf – zumindest bei den Energiepreisen. Warum es so weit kam und wie Russlands Präsident jetzt Europa vor sich hertreibt. Bianca Lüthy , Rita Flubacher , Angelika Gruber

Im Moment kann er sich zurücklehnen und die Entwicklung beobachten, die Zeit spielt für ihn: Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: AFP

Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin, die Ölscheichs und für die Kohlegrubenbesitzer in China, Osteuropa und Australien läuft es derzeit prächtig. Ihre Ware, die in erheblichem Mass zur Verschlechterung des Klimas beiträgt, findet reissenden Absatz. Wir zeigen, was die wichtigsten Gründe sind und welche Konsequenzen das hat.

Mehr Erdgas, aber zu Putins Bedingungen

In Europa sind die Erdgaspreise derzeit fünfmal höher als noch vor einem Jahr. Gas, von dem es 2020 noch im Überfluss gab, ist plötzlich zu einem knappen Gut geworden. Das trifft Länder wie Deutschland, wo Erdgas der wichtigste Energieträger vor Erdöl und Strom ist. Damit werden nicht nur Wohnungen beheizt, auch die Chemieindustrie hängt in hohem Mass vom Erdgas ab.