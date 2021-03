Wie weiter beim FC Basel? – Das ist die Situation nach dem Tag der Abrechnung Aus dem Kampf um die Besitzerschaft des FC Basel ist ein Rechtsstreit geworden. Eine Einordnung nach dem neusten rotblauen Erdbeben am Montag. Oliver Gut , Tilman Pauls

David Degen auf dem Weg zur Verwaltungsratssitzung der FC Basel Holding AG am Montag. Foto: Nicole Pont (BaZ)

In den letzten Monaten wurde der FC Basel in unschöner Regelmässigkeit durchgeschüttelt. Zuletzt am Montag, als sich der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG in der Geschäftsstelle traf – mit dem Resultat, dass man sich nun vor dem Zivilgericht wiedersieht.

Erst rief sich David Degen als neuer Eigentümer des FCB aus. Einige Minuten später dementierte der Club die Übertragung der Aktien von Bernhard Burgener und gab an, dass man wegen einer superprovisorischen Verfügung durch David Degen in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt sei.

Was bedeutet das alles? Wie geht es nun weiter? Die BaZ liefert Antworten.