Am Tag nach Burgeners Schachzug – Das ist die Situation beim FCB nach dem Entscheid des Verwaltungsrats Auf Bernhard Burgeners Ankündigung, neben seinen auch David Degens Aktien an Basel Dream & Vision AG zu verkaufen, ist um den FCB viel Unruhe gefolgt – einmal mehr. Eine Einordnung der neusten Geschehnisse. Dominic Willimann , Robin Rickenbacher

FCB-Fans brachten an der Fassade mehrerer Sponsoren Banner an. Foto: zvg

Der jüngste Zug von FCB-Besitzer Bernhard Burgener kam für viele überraschend. In der Sitzung der Holding-Verwaltungsräte vom Montag hat er das sogenannte Drag-Along-Recht geltend gemacht. Was bedeutet, dass er nicht nur seine, sondern auch David Degens Aktien an die Basel Dream & Vision AG (BDV) zu verkaufen beabsichtigt. Dieses Recht ist gemäss Burgener höher zu gewichten als Degens Vorkaufsrecht. In der Folge entschied sich der Verwaltungsrat gegen einen Verkauf von Burgeners Holding-Aktienpaket an Degen und stattdessen für den von Burgener dargelegten Weg.