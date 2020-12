Neue «Sissi» – Das ist die neue, rebellische Kaiserin Die 24-jährige Deutsche Devrim Lingnau spielt in der Netflix-Serie «The Empress» die legendäre Sissi. Wer sie ist und wann das sechsteilige Spektakel zu sehen sein wird. Aleksandra Hiltmann

Devrim Lingnau – die Mannheimerin spielte bisher vor allem in Krimi-Serien. Foto: PD

Passend zur Weihnachtszeit kündigte Netflix eine neue deutsche Eigenproduktion an: «The Empress» – die Kaiserin. Die Geschichte von Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, besser bekannt als Sissi. 16 Jahre alt war Sissi, als sie 1854 Kaiser Franz Joseph heiratete. 17 Jahre alt war Romy Schneider, als sie die Kaiserin 1958 spielte und so zur Filmikone wurde. 24 Jahre alt ist Devrim Lingnau, die neue Sissi, die uns Netflix zeigen wird, in einer sechsteiligen Serie.

Erst tanzte Devrim Lingnau Ballett. Als Teenager wünschte sie sich zum Geburtstag einen Theaterworkshop von ihren Eltern. Ihre Eltern, die Mutter Deutsche, der Vater Türke, erfüllten ihr diesen Wunsch. Mit 16 stand sie zum ersten Mal vor der Kamera. Ihr erste Hauptrolle in einem Kinofilm spielte sie 2019, in «Carmille», einer britischen Produktion, deren Plot der «Guardian» als «blutleer» bezeichnete.