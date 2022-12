«Zämme im Taggt» – Das ist die Basler Fasnachts­plakette 2023 Nach drei Jahren ohne klassische Fasnacht zelebriert das Comité die Rückkehr zur Normalität. Andrea Schuhmacher UPDATE FOLGT

Alle Versionen der diesjährigen Basler Plakette. Foto: Nicole Pont

Eine normale Fasnacht mit Cortège, Wagen und Chaisen inklusive: Das ist die Hoffnung, ja der Wunsch etlicher Basler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler für 2023. Und genau dies greifen die Plakette und das Fasnachtsmotto «Zämme im Taggt» auf.

Die Plaketten zeigen ein Metronom umgeben von drei klassischen Fasnachtsfiguren: Waggis, Ueli und Harlekin. Letzterer fungiert als Tambourmajor – und hält dementsprechend das Pendel des Metronoms um den Takt anzugeben.

Das Comité legt indessen grossen Wert auf das Wort «zämme», wie Mathias Brenneis am Donnerstagmorgen an der Plakettenvernissage sagt. Einerseits weil im 2023 auch die Wagen und Chaisen an der Fasnacht teilnehmen können. Zur Erinnerung: Da sich das Comité im 2022 für eine Fasnacht ohne Cortège entschied, wurden Wagen und Chaisen ausgeschlossen. Und andererseits, weil laut Brenneis die Spaltung der Gesellschaft nun endlich ein Ende nehme: «Unter der Larve sind wir alle gleich.»

Désiré Felix Meyer (links) und Hampé Wüthrich haben das Comité überzeugt. Foto: Nicole Pont

Désiré Felix Meyer und Grafiker Hampé Wüthrich gewannen den Plakettenwettbewerb zu zweit. Meyer sei eines Tages bei ihm im Atelier im Kleinbasel aufgetaucht, sagt Wüthrich. Meyer hatte nämlich eine Idee – aber er brauchte jemanden, der diese auch umsetzen konnte. Nachdem sie sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt hatten, stellte ihm Meyer beim nächsten Treffen das Metronom auf den Tisch. «Mutig», sagt Wüthrich und lacht über die Erinnerung, «aber ich fand die Idee super».

Per 2023 werden die Plaketten teurer. Grund dafür sind die in den letzten Jahren gestiegenen Rohstoffpreise für Kupfer, Silber und Gold sowie die Teuerung, wie das Comité bereits im Vorfeld mitteilte.

Mit der Preiserhöhung reagiere man auf die in den letzten Jahren gestiegenen Einkaufs- und Herstellungskosten. Neu kostet eine Kupferplakette 10 statt 9 Franken, Silber 20 statt 18 Franken und Gold 50 statt 45 Franken. Einzig der Preis für das Bijou mit Nadel oder als Anhänger bleibt unverändert bei 100 Franken

