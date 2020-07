Absage der Basler Herbstmesse – «Das ist der Todesstoss für die Branche» Ohne Herbstmesse droht vielen Marktfahrern und Schaustellern der Konkurs. Wenn die Branche das Corona-Jahr nicht überlebt, gibt es aber möglicherweise auch im nächsten Jahr keine Herbstmesse. Alexander Müller

An guten Tagen bis zu 100’000 Besucher: Wegen der hohen Ansteckungsgefahr hat die Basler Regierung die diesjährige Herbstmesse abgesagt. Foto: Pino Covino

Die Absage der Basler Herbstmesse trifft die Branche der Schausteller und Marktfahrer mit voller Wucht. «D Mäss» in Basel war für die gebeutelten Unternehmer bislang der letzte Hoffnungsschimmer in einem für sie längst katastrophalen Jahr. Es ist ohnehin der wichtigste Anlass der Branche in der Schweiz. Während zwei Wochen, am Petersplatz sogar noch einige Tage länger, strömen Jahr für Jahr rund eine Million Menschen auf die sieben Messeareale.