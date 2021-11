Neue Regierung in Deutschland – Das ist das Programm der Ampelkoalition Corona, Klima, Steuern: Das will die neue deutsche Regierung anders machen. Die Übersicht. Markus Balser , Michael Bauchmüller , Jan Bielicki , Cerstin Gammelin , Paul-Anton Krüger , Roland Preuss , Robert Rossmann , Angelika Slavik

Haben viel vor: Christian Lindner (FDP), Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grüne). Foto: Kay Nietfeld (Keystone)

Ein progressives Bündnis soll es sein, eines, das für Fortschritt und Modernisierung steht, wie es Ampel-Vertreterinnen und Vertreter sagten. Aber es muss auch viele gegensätzliche Vorstellungen vereinbaren. Fast zwei Monate haben die Ampel-Spitzen gesprochen, das Ergebnis, der Koalitionsvertrag, umfasst an die 180 Seiten. Die wichtigsten Pläne im Überblick.

Corona und die Folgen

Bei der Frage, wie die Corona-Pandemie bekämpft werden soll, enthält das Regierungsprogramm keine konkreten Festlegungen. Festgeschrieben sind allerdings ein Krisenstab und ein zusätzliches Expertengremium – diese Ankündigung stellte der künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) gleich an den Beginn seiner Präsentation am Mittwoch. Man wolle das Krisenmanagement zur Pandemiebekämpfung grundsätzlich «neu ordnen», heisst es im Vertrag. Darüber hinaus schreiben die Parteien vor allem, welche Lehren sie aus der Pandemie ziehen wollen: So soll etwa die Situation der Pflegekräfte verbessert werden. Der Bund werde dafür eine Milliarde Euro bereitstellen, die Steuerfreiheit des Pflegebonus soll auf 3000 Euro angehoben werden.