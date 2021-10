Heisse Vorlage im Baselbiet – Das Integrations­programm steht auf dem Spiel Dieses Wochenende beginnt im Baselbiet ein Abstimmungskampf zur Frage, wie mit der ausländischen Wohnbevölkerung umgegangen werden soll. Eine Übersicht. Jan Amsler

Das Baselbieter Integrationsprogramm setzt einen Schwerpunkt auf Sprache; dazu gehören auch Deutschkurse. Symbolfoto: Marc Dahinden

Worüber wird abgestimmt?

In erster Linie geht es in der Baselbieter Abstimmungsvorlage vom 28. November um Geld: Die Stimmbevölkerung entscheidet, ob der Kanton 1,5 Millionen Franken ausgeben soll, um das kantonale Integrationsprogramm in den Jahren 2022 und 2023 weiterzuführen.

Insgesamt kostet das zweijährige Programm 3,5 Millionen Franken. Die Hälfte kommt vom Bund, und auch die Gemeinden beteiligen sich mit rund 300’000 Franken. Die Gelder des Bundes richten sich nach den Ausgaben von Kanton und Gemeinden: Zahlen diese nicht, zahlt auch Bern nicht. Bei der Abstimmung um das Integrationsprogramm steht also das ganze Paket zur Debatte und nicht nur ein Teil davon.