Freistil – Das innere Museum (I) Die besten Gemälde sind unter Verschluss. Corona ist schuld. Doch sie sind nicht weg. Markus Wüest

«Portrait of Orleans», ein Bild von Edward Hopper aus dem Jahr 1950. © Heirs of Josephine Hopper / 2019, Pro Litteris

Obwohl man ja beileibe nicht jeden Tag Zeit hat, ins Museum zu gehen, um in aller Ruhe Bilder anzusehen, schmerzt nun das Generalverbot, dem alle Häuser gleichermassen unterliegen. Nicht nur hierzulande, auch anderswo.

Als Basler, muss man sagen, ist man auch sehr, sehr verwöhnt. So viele Meisterwerke, so nah. Gleich zwei Häuser zeigen Sammlungen, die absolutes Weltformat haben: das Kunstmuseum und die Fondation Beyeler.

Dort, in Riehen, wäre jetzt die grosse Edward-Hopper-Ausstellung zu sehen. In weiser Voraussicht der Dinge, die da kommen sollten, habe ich sie mir am Wochenende, bevor die Schliessung auf Geheiss von Bern verfügt wurde, noch einmal angesehen. Und auch von der aktuellen Schau «Picasso, Chagall, Jawlensky» im Kunstmuseum habe ich ein Auge voll genommen.

Und jetzt? Natürlich findet man fast alle grossen Kunstwerke online. Entweder man sucht dabei gezielt nach dem Namen des Gemäldes, oder man sucht nach Künstler oder Künstlerin. Die meisten grösseren Museen, ob hier, in Europa oder in den USA, haben auch einen Online-Sammlungskatalog.

Die Kunst ist also nicht weg. Sie ist nur hinter Schloss und Riegel. Wir dürfen sie nicht besuchen, was so bedauerlich ist, weil keine Reproduktion, kein auf den Bildschirm geholter Böcklin, Rothko, Picasso oder Hodler die Magie des Originals besitzt.

Umso wertvoller ist das innere Museum. Also die Bilder, die man immer mit sich herumträgt. Im Kopf. Im Herz. In der Seele. Wo der Speicherplatz genau ist, entzieht sich meiner Kenntnis, jedenfalls nicht in irgendeiner Cloud.

Merkwürdigerweise fällt mir beim Gedanken ans Kunstmuseum «Andes» des Amerikaners Franz Kline als Erstes ein. Noch vor «Der tote Christus im Grab» oder der «Toteninsel» oder Picassos «Harlekin».

Merkwürdig auch, dass ich mich zwar enorm auf die Hopper-Ausstellung gefreut hatte, aber sich keines der temporär in Riehen hängenden Werke dezidiert in den Vordergrund drängt, sich wichtigtuerisch vor die anderen schiebt.

Denke ich jetzt an die verschiedenen Ausstellungsräume, sehe ich die Frau im Morgenmantel im Hauseingang («High Noon»), die Tankstelle («Gas») – vermutlich wegen des Wenders-Films – und diese Strasse in der Kleinstadt («Portrait of Orleans»). Auch das kleine, fast quadratische Bild von der wilden Südküste von Monhegan ist mir noch präsent («Blackhead, Monhegan»), weil ich dort selber schon mehrmals gestanden habe. Interessant. Also verrät mir ja das innere Museum ganz klar, welche Bilder mir wichtig sind. Ungefiltert und unbeeindruckt von der Meinung anderer.

Vor allem aber: Ich habe meins, und es ist immer bei mir. Auch jetzt.