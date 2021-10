Maskenpflicht an Schulen – «Das Immunsystem der Kinder ist nun für andere Viren untrainiert» Ärzte warnen vor unerwünschten Nebeneffekten der Schutzmassnahmen an Schulen. Andere Viren könnten dadurch problematischer werden. Andreas Frei

Im letzten Winter galt für viele Kinder in Primarschulen eine Maskenpflicht, derzeit ist diese je nach Kanton und Schule wieder in Kraft oder nur empfohlen. Geht es nach Kinderärzten, soll sie ganz abgeschafft werden. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Corona-Massnahmen haben im letzten Winterhalbjahr die übliche Grippewelle komplett verhindert. Was zuerst als positiver Nebeneffekt der Pandemie erscheint, macht den Ärzten nun aber zunehmend Sorgen. Ganz konkret werden die Fachleute in Deutschland, wo der Deutsche Hausärzteverband vor einem starken Anstieg von Infektionskrankheiten warnt, weil «die Menschen wegen der Corona-Beschränkungen eineinhalb Jahre kaum Kontakt zu verschiedenen Viren hatten», wie der Vorsitzende Ulrich Weigeldt in der «Passauer Neuen Presse» zitiert wird. Somit sei das Immunsystem gegen viele normalerweise harmlosere Viren nicht mehr gut trainiert und Erkältungskrankheiten hätten spürbarere Folgen.