Von Platz 3 auf Platz 1 – Das Hotel – ein Gesamtkunstwerk Das Les Trois Rois ist das beste Stadthotel der Schweiz – aber auch insgesamt legt die Basler Hotellerie zu. Meinung Raphael Suter

Wurde mit baslerischem Understatement zur Kenntnis genommen: Das Les Trois Rois auf Platz 1. Foto: Christian Merz

Gute Nachrichten finden oft nur in den Randspalten statt. So erkor das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» Ende Juli die besten Stadthotels der Schweiz, und auf Platz 1 landete das Grandhotel Les Trois Rois. Dies wurde mit typisch baslerischem Understatement zur Kenntnis genommen – aber mehr auch nicht. Dabei hat sich das Haus von Platz 3 vorgeschoben und dabei das Beau-Rivage Palace in Lausanne und das Dolder Grand in Zürich hinter sich gelassen. Dies ist eine grossartige Anerkennung für die Direktorin Tanja Wegmann und ihr Team.

Ein Fünfsternhotel wie das Les Trois Rois ist eine Teamleistung und nicht nur die Arbeit einer einzelnen Person. Die lange Geschichte des Hauses, seine Lage am Rhein und die grossen Investitionen unter dem neuen Besitzer Thomas Straumann seit 2004 sind ebenso Erfolgsfaktoren wie die Verpflichtung von Peter Knogl als Küchenchef im Restaurant Cheval Blanc, das seither als einer der Gourmettempel Europas gilt.