Hobbygärtner wehren sich – «Das hohe Schlüsseldepot ist eine Frechheit» Die Stadtgärtnerei erneuert die Schlösser der Eingänge aller Basler Familiengärten und verlangt ein Depot von 200 Franken für neue Schlüssel. Dagegen protestieren die Pächter. Karoline Edrich

Pächter Oswald Leitner öffnet das Tor zum Gartenareal Basel-West. Bald braucht er für den Zutritt einen neuen Schlüssel. Die Kosten: Mindestens 200 Franken. Foto: Nicole Pont

Die Stadtgärtnerei Basel tauscht alle Schlösser der Familiengärten aus. Diese seien veraltet, so die Stadtgärtnerei in einem Brief an die Pächter. Wer weiterhin in seinen Garten möchte, muss 200 Franken Depot zahlen. Hochgerechnet auf die 5200 Freizeitgärten, die es in Basel-Stadt gibt, kommt so eine Summe von über einer Million zusammen. Dieses Kapital dient der Basler Stadtgärtnerei laut ihrer Mitteilung «dem Erhalt der neuen Schliessanlage».

Basler Hobbygärtner fühlen sich nun hinters Licht geführt und wenden sich in einem offenen Brief direkt an Regierungsrätin Esther Keller. Darin bringen sie mehrere Einwände zur Sprache. Zum einen sei ein Depotbetrag von 100 Franken pro Schlüssel zu hoch. «Viele Pächterinnen und Pächter sind finanziell nicht sehr gut gestellt», sagt Oswald Leitner, Mitverfasser des Briefs. Da die meisten Personen mehrere Schlüssel für ihren Garten benötigen, sei ein solcher Betrag nicht für alle bezahlbar. «Meine gesamte Familie nutzt den Kleingarten. Wir benötigen deshalb vier Schlüssel und müssen nun ein Depot von 400 Franken bezahlen, das ist eine Frechheit», so ein entrüsteter Gärtner.