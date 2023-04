Riehener Sportpreis 2022 – Das Hockey-Frauenteam erhält 10’000 Franken Wegen besonderer Leistungen wird die Frauenmannschaft des Unihockeyclubs Riehen von der Gemeinde ausgezeichnet. Die Sportlerinnen spielen bereits die 15. Saison in Folge in der höchsten Kleinfeldliga der Schweiz mit. Karoline Edrich

Die Gemeinde Riehen verleiht den jährlichen Sportpreis von 10’000 Franken an das Frauenteam des Unihockeyclubs Riehen. Für den Jury-Entscheid ausschlaggebend sei gewesen, dass die Frauen des UHC Riehen nun bereits die 15. Saison in Serie in der höchsten Kleinfeldliga der Schweiz absolviert haben und sich im Jahr 2022 sowohl in den Meisterschaftsplayoffs (Saison 2021/22) als auch im Ligacup (Saison 2022/23) für die Halbfinals qualifizierten, so die Gemeinde in ihrem Communiqué. In der Meisterschaft sei es nach drei Viertelfinalqualifikationen die erste Halbfinalqualifikation. Im Ligacup stand das Team in der Saison 2014/15 schon einmal in den Halbfinals und schaffte es drei weitere Male in die Viertelfinals.

«Dem UHC Riehen ist es im Lauf der Jahre immer wieder gelungen, junge Spielerinnen auszubilden und in das Frauenteam zu integrieren», so die Gemeinde Riehen. Im Team würden gegenwärtig zahlreiche Juniorinnen Seite an Seite mit langjährigen Routiniers spielen. Die Juniorinnen haben soeben das Finalturnier um den Kleinfeld-Schweizer-Meister-Titel der A-Juniorinnen bestritten und dort den vierten Platz belegt. Auch diese Kontinuität auf hohem Niveau solle mit dem Sportpreis gewürdigt werden, einerseits als Anerkennung und andererseits im Sinne einer Förderung der weiteren sportlichen Entwicklung.

Der Sportpreis der Gemeinde Riehen für das Jahr 2022 wird im Rahmen einer öffentlichen Feier am Montagabend, 12. Juni 2023, in der Aula des Niederholzschulhauses verliehen.

