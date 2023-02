SBB hoffen auf Mieter – Das historische Basler Bahnhofbuffet steht immer noch leer Der aufwendig renovierte Westflügel des Bahnhofs SBB wurde vor anderthalb Jahren neu eröffnet. Doch noch immer gibt es dort Leerstände. Die legendäre Brasserie ist verwaist. Simon Erlanger

Der frisch restaurierte Bahnhof West ist deutlich weniger frequentiert als die Schalterhalle mit der Passerelle. Nicht wiedereröffnet wurde das alte Bahnhofbuffet (links). Das Reformhaus Müller ist seit Anfang Januar geschlossen. Foto: Lucia Hunziker

Es ist ein alltägliches Bild zu Stosszeiten im Basler Bahnhof SBB: Zehntausende Pendlerinnen und Pendler bevölkern die Rolltreppen von der Schalterhalle in die völlig überfüllte, von Anfang an viel zu eng konzipierte Passerelle. Unbeirrt bewegen sie sich auf ihren ausgetrampelten Pfaden, so wie eine Herde Gnus auf dem Weg zur Klippe. Es ist fast schon eine Naturgewalt. Der Dichtestress ist hoch.