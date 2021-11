Kommentar zur Corona-Politik – Das Hin und Her wirkt hilflos

Appelliert eindringlich an nachlässige Kantone: Bundespräsident Guy Parmelin. Foto: Franziska Rothenbuehler

Selten wurde der Schwarze Peter so offen hin- und hergeschoben wie in diesen Tagen. Am Mittwoch appellierte Bundespräsident Guy Parmelin an die Kantone: «Bei regional ausgeprägten Anstiegen übernehmen die Kantone die Federführung und ergreifen Massnahmen, damit die Situation nicht ausser Kontrolle gerät. Im Vordergrund stehen dabei die Ausweitung der Maskenpflicht, namentlich auch in Schulen, die Homeoffice-Pflicht oder Kapazitätsbeschränkungen.»

Am Donnerstag riefen die kantonalen Gesundheitsdirektoren in fast identischen Worten den Bundesrat auf, «seinerseits diejenigen Massnahmen zu ergreifen, die zur Bewältigung der schweizweit problematischen Lage auf Bundesebene notwendig sind. Infrage kommen etwa eine nationale Ausweitung der Maskenpflicht primär in Innenräumen, vermehrtes Homeoffice, Kapazitätsbeschränkungen oder strengere Anforderungen an Schutzkonzepte.»