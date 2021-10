Gericht hat entschieden – Das Hin und Her um die OB-Tennishalle geht weiter Das Basler Appellationsgericht weist zwei Rekurse zurück. Die Baupublikation des geplanten Komplexes am St.-Galler-Ring war mangelhaft. Dominic Willimann

Noch steht die Tennishalle neben dem Stadion Schützenmatte nicht . Foto: zVg

Eigentlich möchten die Mitglieder des Tennisclubs (TC) Old Boys nichts lieber tun, als ihrem Hobby nachgehen: dem Tennisspielen. Doch die treibenden Kräfte im Verein haben andere Sorgen, da sie seit Jahren ein Bauvorhaben umsetzen möchten, das nun einen nächsten Dämpfer erlitten hat: Das Basler Appellationsgericht wies die beiden hängigen Rekurse gegen den Bau einer Tennishalle am St.-Galler-Ring zurück.

Das Wichtigste aus der 35-seitigen Urteilsbegründung: Die Baubehörde habe eine mangelhafte Publikation erstellt. Bei einem Projekt einer solchen Dimension wären weitere Planungsverfahren notwendig gewesen. Eingeleitet worden sind diese aber nicht.

Auch Roger Federer involviert

Was heisst das nun für den TC Old Boys? Stephan Feldhaus, der das Projekt für den Club eng begleitet, sagt: «Wir müssen das nun vernünftig anschauen.» Denn: Die Begründung des Gerichts sei keine Entscheidung, dass das Bauvorhaben nicht umgesetzt werden könne. Vielmehr müsse der Verein nun die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die notwendigen korrekten Schritte einleiten. Möglich, aber wohl undenkbar wäre auch der Gang vor das Bundesgericht.

Der ursprüngliche Plan des Quartierclubs mit seinen 300 Junioren war, die erste Basler Tennishalle zu bauen. Kostenpunkt: Sieben Millionen Franken. Einer der Drahtzieher des Projekts ist Marco Chiudinelli, Roger Federers Jugendfreund. Verständlich, dass Ehrenmitglied Federer finanziell auch mithelfen möchte, dass dieser Komplex errichtet werden kann.

Nun aber bremsen die festgestellten Formfehler das Vorhaben ein nächstes Mal aus. Denn bereits in der ersten Phase der Projektierung beklagten sich einige Anwohner über den drohenden Lärm, das zu grelle Licht vom Dach des Gebäudes oder die 7,5 Meter hohe Hallenwand. Einsprachen erreichten den TC Old Boys. Es war viel Verhandlungsgeschick notwendig, um die Kritiker von der Notwendigkeit der Halle zu überzeugen.

Nun aber hat die Justiz sich der Sache annehmen müssen und für Klarheit gesorgt. Immerhin besitzt der TC Old Boys diese nun. Denn Feldhaus sagt: «Es ist eine Tatsache, dass Basel eine Tennishalle braucht.» Wann in dieser allerdings erstmals ein paar Bälle hin und her geschlagen werden, ist zurzeit völlig offen.

