Das herzigste Smartphone aller Zeiten

Kein Welpenschutz!

PVG100E, wie die Modellbezeichnung des Herstellers lautet, pocht aber nicht auf Welpenschutz, sondern will ein ausgewachsenes Smartphone sein. Das Gerät verwendet eine angepasste Variante von Android (die nicht mehr ganz taufrische Version 8.1), die auf dem kleinen Bildschirm elegant aussieht und sich auch gut anfühlt.

Die App-Icons (standardmässig vor allem die Google-Apps) sind wabenförmig angeordnet. Das erinnert an die Apple Watch, die ebenfalls mit diesem platzsparenden Layout operiert. Tippt man länger auf den Homeknopf, schaltet das Smartphone auf Task-Wechsler um. So spart man es sich, auf den dritten der drei hier wirklich winzigen Android-Knöpfe tippen zu müssen. Wenn man bei gesperrten Telefon am rechten Rand nach oben wischt, erscheint übrigens eine Listendarstellung der Apps – plus ein Feld, auf dem man mit dem Finger Buchstaben malen kann, um nach Apps zu suchen. Das ist anfänglich gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber erstaunlich gut.

Das Einrichten und die Bedienung sind unkompliziert. Selbst das Eintippen von Benutzernamen und Passwörtern fällt auf der kleinen Tastatur nicht so schwer wie befürchtet. Die Gesichtserkennung, mit der man das Gerät entsperrt, hat im Test reibungslos und mit wenig Verzögerung funktioniert.

Zielgenaue Finger

Dennoch muss man genauer zielen als bei einer etwas grösseren Bildschirmtastatur. Wer viel schreibt und auch im ruckelnden Tram zielsicher tippen möchte, der ist mit einem grösseren Modell besser bedient.

Wie der Vergleich in der Bildstrecke zeigt, sieht man beim Surfen nicht wesentlich weniger als auf einem grossen Display. Allerdings ist die Schrift deutlich kleiner. Für die Kurzsichtigen unter uns ist das kein Problem. Doch wer beim Lesen die Zeitung schon etwas weiter wegstreckt, der wird am Pepito keine Freude haben. Und fürs Spielen ist dieser Winzling kaum geeignet. Nur klare und überschaubare Games lassen sich vernünftig verwenden.