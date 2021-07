Neue Leiterin – Das hat Denise Tonella mit dem Schweizerischen Landesmuseum vor Die 41-Jährige führt das Nationalmuseum in Zürich nun seit 100 Tagen. Welche Ziele hat sie sich gesetzt? Sechs Stichworte und Antworten – von Frauen bis Digitalisierung. Guido Kalberer

Seit drei Monaten führt Denise Tonella das Landesmuseum unweit des Zürcher Hauptbahnhofs. Foto: PD

Denise Tonella leitet das grösste Geschichtsmuseum der Schweiz. Die 41-Jährige ist in Airolo aufgewachsen und hat an der Universität Basel Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit sowie Kulturwissenschaften studiert. Nach dem Abschluss des Studiums 2005 arbeitete sie bei Condor Films in Zürich und absolvierte eine Ausbildung bei der Bavaria Film und Filmwerkstatt in München.

Seit zehn Jahren ist sie am Landesmuseum engagiert. Welche Ziele verfolgt die neue Chefin des Landesmuseums? Sechs Stichworte, sechs Antworten.

Frauen

Denise Tonella hat die Ausstellung «Frauen.Rechte» kuratiert. Sie läuft noch bis zum 18. Juli. Foto: PD

«Ich sehe es als unsere Aufgabe, die Geschichte der Frauen immer auch zu berücksichtigen. Es braucht einen bewussten Effort, um sie sichtbar zu machen, weil Frauen in der Geschichtsschreibung lange vernachlässigt, vergessen und verschwiegen wurden. Da man ihre Taten kleingeredet hat, wurden auch viel weniger Quellen über ihre Geschichte gesammelt.