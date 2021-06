Ein Musiklehrer ist an der Jazzschule nach einem Vorfall Anfang Mai per sofort freigestellt worden. Foto: Daniel Wahl

Trifft zu, was Studentinnen und Mitarbeitende an der Jazzschule erzählen, dann hat das in die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) eingegliederte Musikinstitut über Jahre hinweg ein #MeToo-Problem geduldet statt es gelöst: Ein verdienter Musiker kann sich an einer Staatsschule an seine Schülerinnen heranmachen und in der Stadt Frauen bedrängen. Die Szene weiss von den peinlichen Anmachen. Am Campus sind sie ein offenes Geheimnis, in den einschlägigen Clubs und Musikgeschäften von Basel auch. Aber alle schauen weg. Niemand spricht darüber.

Es musste zuerst zu einem Zwischenfall kommen, bis die Verantwortlichen am Campus eine sofortige Freistellung in Erwägung zu ziehen bereit waren. Erst jetzt. Doch die staatliche FHNW kommuniziert nicht. Die Verantwortlichen lassen vielmehr durchblicken, dass sie das Vorkommnis für nicht berichtenswert halten. Interessanterweise marginalisieren selbst die an der Schule verantwortlichen Frauen die Beobachtungen der Studentinnen gegenüber der Öffentlichkeit.