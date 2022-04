Bis 200’000 Franken für Aufstieg – Das hart umkämpfte Geschäft mit dem Mount Everest Der höchste Berg der Welt ist so begehrt, dass die Anbieter immer extremere Pakete offerieren. Um zahlungskräftige Kunden buhlt auch ein Schweizer Everest-Pionier. Christian Brüngger

Karikatur: Felix Schaad

Knapp 300 Hobby-Abenteurer sind zurzeit im Himalaja, um den Mount Everest in den nächsten Wochen zu begehen. Das enorme Interesse am höchsten Berg der Welt hat der Nepalese Nirmal Purja in einem einzigen Foto exemplarisch festgehalten, diesem hier: