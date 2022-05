Klassikkonzert in Riehen – Das Hagen Quartett spielte im Landgasthof Das Ensemble aus Salzburg zeigte beim Konzert am Montagabend, wie es individuell auf die einzelnen Werke von Mozart und Haydn eingehen kann. Vivana Zanetti

Das Hagen Quartett gastierte im Landgasthof Riehen. Foto: Benno Hunziker

Das Hagen Quartett feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum schenkt das Spitzenensemble aus Salzburg seinem Publikum und sich selbst eine ausgedehnte Europa-Tournee, die auch an mehrere Spielorte in der Schweiz führt. Einer davon ist der Landgasthof in Riehen, wo das Hagen Quartett im Rahmen der Konzertreihe «Classiques!» ein Programm unter dem Motto «Naturzauber» präsentierte.