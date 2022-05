Nach dem Massaker von Uvalde – Das hässliche und das grosszügige Gesicht der USA Der Schock nach dem Amoklauf in der Schule von Uvalde sitzt tief. Doch Republikaner und Demokraten verlieren sich bereits wieder im politischen Hickhack um ein strengeres Waffenrecht. Fabian Fellmann aus Washington

Joe und Jill Biden trauern am Sonntag in Uvalde um die 21 Opfer des Amoklaufs der vergangenen Woche. Foto: Evan Vucci (AP Photo)

Das hässliche und das grosszügige Gesicht der Vereinigten Staaten treten eine Woche nach dem Massaker in der Primarschule von Uvalde deutlich zutage. Auf der einen Seite ist da die Welle der Solidarität mit den Angehörigen der 21 Opfer des 18-jährigen Schützen, der am 24. Mai mit einem Sturmgewehr in die Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt eingedrungen war.