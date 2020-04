Schikanen gegen Zweitwohnungsbesitzer – Das hässliche Gesicht der Tourismuskantone Berggemeinden grenzen Besitzer von Ferienwohnungen aus – und schaden sich damit selbst. Meinung Beat Schmid

Stellen aus Sicht gewisser Bergkantone eine epidemiologische Gefahr dar: Die Besitzer von Ferienwohnungen. Foto: Thomas Egli

In guten Zeiten sind sie gerne geduldet, die Zweitwohnungsbesitzer aus dem Unterland, die Aargauer, die Zürcher, die Basler. Sie bezahlen Steuern und entrichten Abgaben, sie kaufen lokal beim Bäcker und beim Metzger ein. Sie bezahlen viel mehr für die Bergbahnen als die Einheimischen und schiessen auch Geld ein, wenn es knapp wird. Sie nehmen am kulturellen Leben teil und engagieren sich in Skiclubs.