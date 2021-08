Kahlschlag: Der Vorher-Nachher-Vergleich – Das haben die Kettensägen an der Margarethenstrasse angerichtet Die einzigartige Allee im Gundeli ist als ökologisches Gesamtkunstwerk zerstört, nachdem das Bau- und Verkehrsdepartement in den vergangenen zwei Wochen 17 Kugelahorne beseitigen liess. Martin Furrer

Sie sind weg – abgesägt, entfernt, entwurzelt. 17 Kugelahorne der Mittelallee an der Margarethenstrasse fielen in den vergangenen zwei Wochen dem Umbau der Tramhaltestelle Margarethen zum Opfer. Wo sie standen, dominiert jetzt schmutziges Braun statt sattes Grün. Es sieht fast ein bisschen aus, als hätten Granaten eingeschlagen.

Die neun Bäume, die am 2. August gefällt wurden, ächzten nicht, als sie fielen. Auch die Äste zitterten kaum; nur die Blätter tanzten ein wenig vor Aufregung.

Die acht restlichen Kugelahorne ergaben sich ebenso stumm und stoisch ihrem Schicksal. Sie wurden am 9. und 10. August mitsamt ihrem Wurzelstock entfernt. In der Baumschule der Stadtgärtnerei sollen sie provisorisches Asyl erhalten. Und später einmal irgendwo in der Stadt wieder eingepflanzt werden.