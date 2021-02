Basler Fasnachts-Spaziergang – Das haben die Jungen Garden zu bieten Ein Laternenmonolith, dekorierte Schaufenster und Fähren sowie Musikalisches für unterwegs – das alles erwartet die Besucher des Rundgangs durch die Basler Innenstadt. Andrea Schuhmacher

Auf dem Münsterplatz, wo sonst alle Laternen stehen, werden in diesem Jahr «Monolithe» gebaut. Visualisierung: Fasnachts-Comité

«90 Prozent der Ideen aus dem ersten Zoom-Meeting konnten wir gar nicht umsetzen», erzählen Susanne Andreetti und Kathrin von Bidder Spichty. Sie sind beim Fasnachts-Comité zuständig für den Nachwuchs. Zusammen mit rund 30 Jungen Garden und Binggis aus Basel – Junteressli, Lälli, VKB, Seibi und viele mehr – haben sie in den letzten Monaten fleissig getüftelt. Damit trotzdem etwas Fasnachtsstimmung in Basel aufkommt, haben sie einen Fasnachts-Spaziergang entworfen – in Zusammenarbeit mit dem Kanton, um auch allen Massnahmen gerecht zu werden.

32 Posten sind dabei entstanden. Auf dem Münsterplatz etwa kann man ab dem 17. Februar bis zum 5. März die Laternen-Monolithe bestaunen: Jede Seite wird von einer anderen Clique ausgeliehen. Einen Larven-Totempfahl baut die Olympia Jungi Garde bei der Terrasse der Brasserie Café Spitz, Räpplirääge zeigt die CCB Jungi Garde.