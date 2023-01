Unmut wegen SBB-Baustelle – Das Gundeli versinkt im Velo-Chaos Hunderte Fahrräder sorgen rund um die Meret-Oppenheim-Strasse beim Basler Hauptbahnhof für Aufruhr. Die SBB suchen nach Lösungen. Benjamin Wirth

Eine Velobörse? Nein, das ist das Basler Gundeldingen-Quartier. Foto: Martin Graf

So viele? So viele Velos gibt es in dieser Stadt? Die Frage stellt sich dieser Tage fast unweigerlich, sobald einem die spektakuläre Situation bei der Meret-Oppenheim-Strasse vor Augen geführt wird. Zwar kämpft Basel seit Jahren um den Titel der velofreundlichsten Stadt und lässt dies seine Bewohnerinnen und Bewohner mit entsprechender politischer Handhabe spüren. Die unzähligen Fahrräder, die sich im Gundeli direkt beim Hauptbahnhof überall verteilen, lassen einen dennoch erschlagen zurück.