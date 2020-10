Abo Darf man das? «Natürlich müssen wir über den Wert eines Menschenlebens sprechen»

Stefan Felder, Gesundheitsökonom an der Uni Basel, spricht an, was sich nicht viele wagen. Er warnt vor einem wirtschaftlichen Debakel. Zwei Hochschulkollegen widersprechen ihm. Kritik an der Politik gibt es aber trotzdem.