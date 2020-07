Rätselsommer 2020 – Das grosse Sommerquiz 2020 – mitmachen und gewinnen! Das Sommerquiz geht in die zweite Runde – mit einem Schwedenrätsel rund um Schweizer Gewässer und Orte (easy)

sowie einem Würfelrätsel, bei dem Sie räumliche Vorstellungskraft brauchen (knifflig). Es erwarten Sie tolle Preise Nik Walter

Samuel Jordi

Preis Knifflig – Gewinnen Sie sieben Nächte für zwei Personen im 4-Stern-Superior Deltapark Vitalresort im Wert von über 5000 Franken

«Ankommen, ausatmen, abschalten – ein Aufenthalt, der guttut» – so lautet die Philosophie im 4*Superior Deltapark Vitalresort. Im einmalig schön gelegenen Resort direkt am Thunersee werden Entspannung, Bewegung und Genuss wundervoll in Einklang gebracht. Im Preis inbegriffen: Aufenthalt in einer in einer Juniorsuite mit Seesicht, reichhaltiges Frühstücksbuffet, zweimal ein 4-Gang-Menü im Rahmen der Halbpension, einmal ein 5-Gang-Gourmetmenü, Wellnessarea Deltaspa, vier Stunden in der Private Spa Suite, eine Stunde Personaltraining, eine Teilkörpermassage. www.deltapark.ch

Preis Easy – Gewinnen Sie zweimal vier Tageskarten für den Europa-Park

sowie fünfmal vier Tageskarten für die Wasserwelt Rulantica

Endlich ist es so weit: Im Europa-Park erstrahlt die beliebte Attraktion «Piraten in Batavia» in neuem Glanz. Seefahrer und Piraten dürfen im holländischen Themenbereich die Boote besteigen und sich auf die Reise durch die exotische Hafenstadt machen. Gleich neben dem Europa-Park befindet sich im skandinavischen Stil die spektakuläre Wasser-Erlebniswelt Rulantica. Auf alle Badenixen und Wassermänner warten neun Themenbereiche und 25 spannende Wasserattraktionen, darunter ein riesiges Wellenbad,

17 Wasserrutschen, der 250 Meter lange Lazy River und ein beheizter Outdoor-Pool. Passend zum Sommer erwartet die Gäste ein erweiterter Aussenbereich mit über 11’000 Quadratmetern Wasserspass!

Gewinnen Sie zweimal vier Tageskarten für den Europa-Park im Wert von je 220 Euro sowie fünfmal vier Tageskarten für die Wasserwelt Rulantica im Wert von je 154 Eurowww.europapark.de