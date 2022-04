Experimentelle Architektur – Das grosse Ganze Eine Ausstellung zur Architektur von Charlotte von Moos und Florian Sauter liefert Antworten auf drängende Fragen.

Lilia Glanzmann

Die von «Sauter von Moos» erweiterte «Villa Hammer» in Basel vereint Alt und Neu zu einem stimmigen Gesamtbild. Foto: Max Creasy

«Das Lied der Strasse» aus Fellinis «La Strada» tönt aus der oberen Etage nach unten ins Erdgeschoss. Die Musik untermalt eine filmische Aufnahme eines Modells, das Charlotte von Moos und Florian Sauter vor fünf Jahren an der Architekturbiennale in Chicago mit vorgefundenen Dingen bestückten. Im Massstab 1:15 werden Weingläser und Taschenuhren zu raumfüllenden Objekten. So schaffen sie einen surrealen Raum, dessen Stimmung das musikalische Motiv gekonnt unterstützt.