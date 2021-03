Abholzen für Neues – Das grosse Eschen-Sterben im Allschwiler Wald Zwischen Oberwil und Allschwil werden gegenwärtig ganze Waldstücke komplett abgeholzt. Ein klimaresistenter Mischwald mit mächtigen Eichen soll dort die seit 2008 von einem Pilz aus Ostasien befallenen Eschen ersetzen. Simon Erlanger

Es sieht fast schon so kahl aus wie in den grossen nordamerikanischen Holzfäller-Revieren: Im Allschwiler Wald bei Oberwil wird der Wald gerade grossflächig abgeholzt. Foto: SE

Riesige leere Flächen statt dichten Waldes; morastiger, von schweren Maschinen durchfurchter Boden; von Wurzelwerk und Ästen übersäte Brachen: So präsentiert sich der hintere Teil des vielbesuchten Allschwiler Waldes dieser Tage.

Dort, jenseits der Oberwilerstrasse und der Gärten der «Eigenen Scholle», erstreckte sich bis vor Kurzem ein hundertjähriger Eschenwald. Doch der Forst ist weg, die Bäume sind abgeholzt.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob hier die grossen internationalen Holzfällerkonzerne gewütet hätten, die zum Beispiel an der amerikanischen Pazifikküste oder in Tasmanien ganze Hügelketten entwalden.