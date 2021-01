Waldschäden in der Region – Das grosse Aufräumen kommt erst Aufkommende Winde machen Waldspaziergänge noch bis am Freitag gefährlich. Die Aufräumarbeiten aufgrund des vielen Fallholzes dauern bis tief in den Herbst. Daniel Wahl

Hürdenlauf auf Waldstrassen im Raum Rothenfluh-Anwil. Foto: Andreas Etter

Die Schneefälle von vergangener Woche legten den «Waldkanton Baselland» unter eine bezaubernde, stille Decke, die grösstenteils bis in diese Tage hinhält. Die Pracht lockt trotz der Warnung des Amts für Wald beider Basel am Freitag und trotz der verschärften Nachdoppelung des kantonalen Krisenstabs am Samstag über das Alarmsystem Swissalert unzählige Wanderer, Skitourenfans und Schlittler in unsere Märchenwälder. Gefährlich ist es für eine Waldbegehung allemal geworden.

Vor allem in tieferen Lagen – hauptsächlich im Unterbaselbiet –, wo der Schnee nass und schwer und teilweise vereist die Zweige belastet, brechen spontan Äste und Kronen ab, und die Bäume legen sich quer über die Wanderwege. Selbst die höherenTemperaturen hätten nicht zu einer Entspannung der Lage geführt. Kleine Erschütterungen, sogar bei gefährlichen Aufräumarbeiten, könnten neue Ereignisse auslösen: «Wir können sicher bis Freitag keine Entwarnung geben», sagt Kantonsförster Ueli Meier. Man rechne mit Winden bis zu 50 Stundenkilometern, die den Rest herunterholen würden. Das Problem verschärft sich auch bei einsetzendem Tauwetter und Regen.