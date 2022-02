Basel Tourismus zieht Bilanz – «Das Gröbste liegt hinter uns» Nach einer langen pandemiebedingten Durststrecke nimmt der Basler Tourismus langsam wieder Fahrt auf. Dorothea Gängel

Das im Juli 2021 neu eröffnete Hotel Märthof am Marktplatz Basel trug unter anderen dazu bei, dass das Übernachtungsangebot um rund sechs Prozent ausgebaut werden konnte. Foto: Nicole Pont

Während Basel Tourismus an der letztjährigen Medienorientierung einen Rückgang der Übernachtungen um 62 Prozent vermelden musste, sieht man heute wieder Licht am Horizont. 2021 haben die Logiernächte wieder um 44 Prozent, auf 784’607, zugelegt. «Das Gröbste liegt hinter uns», konnte Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus, an der gestrigen Pressekonferenz vermelden.

Weiter nach der Werbung

Dennoch sei man vorsichtig zuversichtlich, das Niveau von 2019 hat man laut Egloff noch nicht erreicht. Waren es im Juli 2021 vor allem die ausländischen Gäste, die den Weg nach Basel gefunden haben, kamen von August bis Oktober überraschend viele Schweizer Besucher. Dies sei zu einem grossen Teil der im Sommer lancierten Marketingkampagne zu verdanken, die mit Pauschalangeboten lockte.

Basel konnte sich so langsam erholen und schnitt besser ab als Referenzstädte wie Zürich, Lausanne, Bern oder Genf. Sehr verhalten entwickelten sich hingegen die Besucherströme aus Asien und Amerika. Die Aussicht auf weitere Lockerungen und die Aufhebung der internationalen Reisebeschränkungen stimmen jedoch zuversichtlich.

Es sei vor allem der Freizeittourismus, der zur Erholung beigetragen hat. Mit grossen Ausstellungen wie «Goya» in der Fondation Beyeler oder jener zu Camille Pissarro im Kunstmuseum, der Kunstturn-Europameisterschaft, der Art Basel sowie der Herbstmesse und dem Weihnachtsmarkt habe Basel attraktive Events präsentieren können.

Geschäftsreisen auf schwachem Niveau

Das Segment der Geschäftsreisen bleibe aber nach wie vor auf schwachem Niveau, konstatierte Egloff. Noch sei unsicher, ob sich der Trend zur digitalen Kommunikation fortsetzt oder gar Usus wird. Auch die Zukunft der Stadt Basel als Messestandort sei aufgrund der kriselnden MCH Group ungewiss. Daher zählt Egloff für die kommenden Jahre die Kompensation des Geschäfts- und Messetourismus durch Freizeit- und Kongresstouristen zu einer der Herausforderungen.

Dank der Unterstützungsbeiträge von Kanton und Bund habe die touristische Infrastruktur erhalten werden können. Mit den Hotels Volkshaus, Mövenpick und Märthof konnte das Übernachtungsangebot sogar noch um rund 6 Prozent ausgebaut werden. Allerdings mussten im letzten Jahr auch zwei Hotels schliessen – das Hotel Stücki und das Hotel Basilisk.

Für 2022 zeigt sich Basel Tourismus zuversichtlich. «Vor einer Woche haben wir unsere neue Marketingkampagne mit einem Postkartenversand an 160’000 Basler und Baselbieter Haushalte gestartet», sagt Christoph Bosshardt, Vizedirektor und Marketingleiter bei Basel Tourismus. Ziel ist, die Bevölkerung dazu anzuregen, Freunde von auswärts mit vorfrankierten Postkarten nach Basel einzuladen. Die daraus resultierenden Buchungen werden mit einem Stadt-Bon Basel im Wert von 50 Franken belohnt.

Zuversicht für 2022 überwiegt

«2022 stehen mit den Swiss Indoors, dem Schwingfest in Pratteln sowie der Art Basel wieder Top-Events an, die sicher wieder für Besucherströme sorgen werden», sagte Bosshardt. Zusätzlich würden neue, kleinere Events wie die im Mai stattfindende Architekturwoche, das Barockfestival «Erasmus klingt» und das im September geplante «Flâneur»-Festival das Image von Basel als Kunst- und Kulturstadt festigen.

Dank des Ende 2021 eingeführten elektronischen Logiersystems ist es heute möglich, die Aktivitäten der Basler Gäste in anonymisierter Form zu verfolgen. So können Marketingmassnahmen noch zielgruppengerechter ausgerichtet werden. Für den scheidenden Basel-Tourismus-Direktor Egloff liegt der Fokus 2022 auf dem europäischen Markt. Insgesamt rechne man mit einer weiteren moderaten Zunahme der Logiernächte um 10 bis 20 Prozent.

Fehler gefunden?Jetzt melden.