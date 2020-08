Familienfest mit Tradition – Das Gitterlibad-Fest soll stattfinden –trotz Corona Es wäre das Einfachste gewesen, den Anlass ausfallen zu lassen, doch davon will der Veranstalter nichts wissen. Daniel Aenishänslin

Am Gitterlibad-Fest wird auch die Liestaler Band Blue Carpet auftreten.

«Das Fest zu stemmen, wird kein Klacks für uns, aber wir können die Sicherheit gewährleisten», sagt Christian Stäubli, Geschäftsführer des Gitterlibads in Liestal. «Wir haben den Willen dazu und den Enthusiasmus.» Also wird es am kommenden Samstag und Sonntag steigen: das traditionelle Gitterlibad-Fest.

«Definitiv» wäre es «das Einfachste der Welt» gewesen, den Anlass 2020 Corona zum Opfer fallen zu lassen, ihn gar nicht erst durchzuführen. Doch sieht Christian Stäubli in ihm ein wichtiges kleines Familienfest. Er sagt sogar: «Das ist kein kommerzielles Fest, vielmehr Service public.» Das Budget möchte Stäubli nicht kommunizieren. Sagt lediglich, er wäre «froh über ein ausgeglichenes Resultat».

Die Gäste erwartet eine Open-Air-Bühne mit der Berner Ska-Formation Quatre in Toulouse. Aus dem Waldenburgertal kommen Rapper E-Light und Schmusesänger Luca Di Felice; aus Liestal ist eine Schippe Rock von Rabbit Hill und eine Schippe Funk von Blue Carpet dabei. Eröffnet wird der Konzertreigen von der Kulturstube Ziegelhof mit ihrem Open-Mic-Gefäss. Drumherum gibt es einen Flohmarkt, Spiele, Schnupperlektionen und einen Urs Rudin, der Karikaturen zeichnet. Dafür, dass zum Schluss die schwarze Null steht, sorgen nicht nur die Besucherinnen und Besucher mit ihren bis zu 15 Franken Eintritt. Dafür sorgen auch die Sponsoren, die mit eigenem Stand präsent sein werden.

Soundmischer desinfiziert

Maximal 1000 Personen werden eingelassen. Allein 50 davon zählen zur Crew. Eine Person daraus soll sich jeweils voll auf die Desinfektion von Kontaktflächen konzentrieren können. Diese Person soll auch regelmässig die drei Toilettenbereiche kontrollieren. «Wir nehmen diesen grossen Aufwand auf uns, weil wir kein Restrisiko eingehen wollen», sagt Christian Stäubli. Die Desinfektion in der Bühnenregion übernimmt der Soundmischer höchstpersönlich. Er kümmert sich darum, dass die Mikrofone, Stative und Handläufe das Virus nicht zum Verweilen einladen. Der Abstand von anderthalb Metern sei auch auf der Bühne von den Musikerinnen und Musikern «permanent» einzuhalten.

Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen, sind aufgefordert, die vorgeschriebenen anderthalb Meter Abstand auf dem Festplatz einzuhalten. Desinfektionsmittel würden in genügendem Mass zur Verfügung stehen. Markierungen sollen in engen Passagen die Besucher leiten. Kontaktdaten werden jedoch nicht erhoben. Die Kontaktdaten aus dem Vorverkauf liegen bereits vor. Zudem sei sichergestellt, dass der erforderliche Abstand nie mehr als 15 Minuten ohne Maske unterschritten werde.

Obwohl der Badebetrieb im Liestaler Gartenbad Gitterli trotz Corona 2000 Besucher zulassen würde (10 Quadratmeter pro Person), verzichtet der Veranstalter darauf; er wertet das Gitterlibad-Fest als eine Veranstaltung. Und eine solche lässt mehr als 1000 Besucher nicht zu. Christian Stäubli geht davon aus, dass diese Zahl «maximal knapp» erreicht wird. Werbung habe man keine geschaltet. Mund-Propaganda und die Social-Media-Kanäle sollen reichen. Gemäss Stäubli läuft der Vorverkauf denn auch «schleppend».

Absage eine Option

Die grösste Herausforderung für den Veranstalter «wird das Managen der Besucherströme sein», konstatiert Christian Stäubli. Die Festbesucherinnen und Festbesucher würden wohl in Wellen ankommen. Oder das Gelände in solchen wieder verlassen wollen. Es gelte, die Leute speditiv rein oder raus zu bringen, damit keine langen Warteschlangen entstünden. Das «fine tuning» laufe noch bis zum Freitagabend. Mit dem Kanton stehe man in Kontakt. «Wir werden sicher kein Harakiri begehen», betont Christian Stäubli, was bedeutet: Sollten sich die Corona-Massnahmen unerwartet verschärfen, wäre auch die Absage des Fests eine Option. Doch Stäubli hofft: «Das Fest gehört zu uns wie das Wasser zum Schwimmbecken.»