Erneut Ärger mit La Colline – Das giftige Wasser ist wieder da Die Luxuswohnungen von «La Colline» in Arlesheim nehmen langsam Gestalt an. Doch schon wieder versorgt die Baustelle ihre Umgebung mit Betonwasser. Daniel Aenishänslin

Ueli Steiger (links) und Jennifer McGowan (rechts) von der Initiative Natur- und Kulturraum Dornach-Arlesheim (IDA) messen die Wasserverschmutzung und dokumentieren die Auswirkungen. Zum Beispiel verendete Würmer. Foto: Christian Jaeggi

Für einen Aussenstehenden muss es so aussehen, als könne nicht sein, was nicht sein darf. Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit läuft giftiges Wasser aus der Baustelle «La Colline» in Arlesheim in die geschützte Umgebung. Und wieder beantworten die Verantwortlichen die Fragen der BaZ ausweichend. Entdeckt hatten das Leck erneut die Umweltschützer von der Initiative Natur- und Kulturraum Dornach Arlesheim (IDA). Die BaZ war vor Ort.

Warum bekommt die Bauherrin Steiner AG die Situation nicht in den Griff? Ist ihr die Verschmutzung egal? Und wie kommentiert sie den Umstand, dass Bauarbeiter den Umweltschützern mit höhnischen Bemerkungen und Drohungen begegnen?