100’000 Besucher am Hafenfest erwartet – Das gibt es an der sommerlichen «Herbstmesse» am Rhein zu erleben Nach neun Jahren findet am Wochenende in Kleinhüningen wieder das Volksfest mit Musik, Unterhaltung und Kulinarik für Gross und Klein statt. Hier finden Sie eine Programmübersicht. Raphaela Portmann

Am Hafenfest 2023 unterhalten über 70 Verpflegungsstände, Festzelte, Spielbuden, zahlreiche Fahrgeschäfte, eine grosse Schiffs- und eine Bahnausstellung die Besucherinnen und Besucher. Foto: Pino Covino

Vor 101 Jahren wurde das Hafenbecken 1 in Basel in Betrieb genommen. Damit nahmen im Jahr 1922 die professionelle Schifffahrt und der Hafenbetrieb in Kleinhüningen ihren Anfang. Dieses Jubiläum dient als Anlass für das diesjährige Hafenfest, das zuletzt 2014 stattfand.

Mit einem umfangreichen Programm und einer grossen Vielfalt an Attraktionen wollen die Veranstalter vom 2. bis zum 4. Juni rund 100’000 Besucherinnen und Besucher in den Hafen locken. Der Eintritt ist für jedermann kostenlos. Und sogar die Anfahrt ist gratis: Das Wassertaxi MS Christoph holt Gäste aus der Innenstadt, Frankreich und Weil am Rhein ans Hafenfest. Alle Informationen zu den Haltestellen und Abfahrtszeiten finden Sie hier.

Musik und Tanz

Ein Höhepunkt des Hafenfests ist zweifellos das musikalische Programm. Mehrere Schweizer Bands und Musiker, darunter bekannte Namen wie Stress, Pegasus, Zian, Dodo, Brandhärd und Schwellheim sollen das Dreiländereck «zum Feiern bringen». Die Konzerte sind, wie das übrige Hafenfest, frei zugänglich. Sie finden am Freitagabend, Samstag sowie Sonntagnachmittag statt.

Wer danach noch weiterfeiern will, hat die Möglichkeit, an den Afterpartys in den angrenzenden Kulturbetrieben Sandoase und Nordstern einen Cocktail zu schlürfen oder das Tanzbein zu schwingen.

Rund ums Schiff

Im Hafenbecken 1 findet eine grosse Ausstellung statt. Zu sehen sind zahlreiche Schiffe, die entweder zum Hafen gehören oder in einer anderen Form mit der Region und den Rheinhäfen in Verbindung stehen. In einem historischen Frachter findet ausserdem eine Sonderausstellung zur Geschichte des Hafens statt. Dazu schreiben die Veranstalter auf ihrer Website: «Natürlich stehen die Schiffe zur freien Besichtigung bereit. Und wer weiss, vielleicht könnt ihr auch als Kapitän ans Steuer?»

Auch ein Besuch im Hafenmuseum lohnt sich. Dort können Besucher mehr über die Geschichte der Rheinschifffahrt lernen und den beliebten Schiffsimulator testen: Der einzige Hochsee-Schiffsführungssimulator der Schweiz zeigt, wie Seeoffiziere heutzutage praktisch ausgebildet werden. Während des Hafenfests können Sie selber ausprobieren, wie es ist, am Steuerrad eines Hochseeschiffes zu stehen und dieses durch Wind und Wetter in einen Hafen zu manövrieren.

Leckeres und Unterhaltsames

Neben den kulturellen Highlights bietet das Basler Hafenfest auch eine Vielzahl von gastronomischen Leckereien. An über 70 Ständen können die Besucher Gerichte und Getränke aus aller Welt probieren. Von indischen Spezialitäten über süsse Leckereien bis hin zu Raclette und zu Fischknusperli – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben der Wasserbühne findet zudem eine Bahnausstellung statt. Denn «zum Hafen gehört auch die Hafenbahn». Hier können die Gäste mit einer Draisine auf den Bahngleisen fahren, den Führerstand einer Lokomotive erleben und mit dem Haafebähnli das nationale Verlagerungsprojekt Gateway Basel Nord kennen lernen.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

