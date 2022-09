Abo Ahoi zum 25-Jahre-Jubiläum Museum Tinguely bereist Europa

Am Sonntag macht sich die MS Evolutie auf eine dreimonatige Reise. Dabei steuert das Schiff die wichtigsten elf Stationen in Jean Tinguelys Karriere an. Mit dabei: die berühmte «Schwimmwasserplastik» des Künstlers.