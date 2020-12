Velofahren auf dem Trottoir ist künftig erlaubt – für Kinder bis zwölf Jahre. Foto: Urs Jaudas

Mit dem Jahreswechsel treten einige neue Verkehrsregeln in Kraft, die für weitreichende Veränderungen sorgen werden. Auf den Autobahnen darf künftig – endlich – auch rechts vorbeigefahren werden. Damit wird nicht das Überholen, mit Ausschwenken, Vorbeifahren und wieder Einschwenken erlaubt, aber immerhin muss künftig nicht mehr gebremst werden, wenn links von der eigenen Fahrspur der Verkehr nicht richtig rollt.

Leider aber hat den Bundesrat im letzten Moment der Mut verlassen: In der Gesetzesvorlage, die in die Vernehmlassung ging, war noch das uneingeschränkte Vorbeifahren erlaubt. Ab 1. Januar ist dies nur dann gestattet, wenn sich links eine Kolonne gebildet hat. Die Definition dieser Kolonne dürfte wohl in Zukunft noch das eine oder andere Gericht beschäftigen. Aber immerhin: In den nächsten Jahren werden sich Autofahrer in der Schweiz daran gewöhnen, dass sie auch von rechts überholt werden können. Vielleicht getraut sich der Bundesrat in einem späteren Schritt, die Einschränkung des Rechtsvorbeifahrens dann doch noch ganz fallen zu lassen. Wünschenswert wäre es allemal.