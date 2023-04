Toter Zolli-Gorilla – Das geschieht nun mit Faddamas Herz und Skelett Am Freitag entdeckten Wärter das Gorilla-Weibchen tot im Gehege. Was geschieht nun mit dem Körper des Menschenaffen? Und wie trauern die Tiere? Isabelle Thommen

In der Nacht auf Freitag starb Faddama mit 40 Jahren. Foto: Zoo Basel

Was passiert, wenn ein Tier im Zolli stirbt?

«Wenn der Tod von Tieren durch Krankheiten herbeigeführt wird oder dies vermutet wird, müssen entsprechende Hygienemassnahmen eingehalten werden», erklärt Fabienne Lauber, Mediensprecherin im Basler Zolli. «Die Körper müssen dann jeweils möglichst schnell in die Pathologie, damit sie so frisch wie möglich untersucht werden können. Auch dort werden die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen getroffen, um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen.»

Wo wird der Körper von Faddama hingebracht?

«Alle Tierkörper – ausser wir verfüttern sie, was hier nicht der Fall ist – werden an der Vet-Suisse-Fakultät in Bern pathologisch untersucht», erklärt Fabienne Lauber.

Was passiert nach der Untersuchung mit dem Körper?

Einzelne Teile davon werden zu Forschungszwecken verwendet. So beispielsweise das Herz. «Andere Teile werden zu Ausbildungszwecken für Veterinärmedizin-Studentinnen und Studenten verwendet», sagt Lauber. Das Skelett gehe derweil in die Sammlung des Naturhistorischen Museums Basel. «Ob und was das Naturhistorische Museum übernimmt, hängt von seinen Bedürfnissen ab», erklärt Lauber. «Die Überreste von Faddama werden fachgerecht entsorgt.»

Das Gorilla-Weibchen hatte sein ganzes Leben im Basler Zolli verbracht. Foto: Zoo Basel

Werden alle Tiere nach ihrem Tod gleich behandelt?

«Grundsätzlich ja», sagt Fabienne Lauber. «Wie oben genannt, gibt es Ausnahmen, wenn Tiere verfüttert werden.» Bei einem natürlichen Tod, wie bei Faddama, sei dies aber nicht der Fall.



Wie trauern Gorillas, wenn ein Mitglied ihrer Gruppe stirbt?

Wie die Menschen nehmen auch Gorillas Abschied von verstorbenen Gruppenmitgliedern. «Normalerweise passiert dies bereits kurz vor dem Tod und darüber hinaus», sagt Lauber. «Einzelne Mitglieder bleiben beim Körper, berühren ihn, untersuchen ihn und riechen daran.» Bei Tieren, die in engen Gruppen leben, lässt der Zolli den anderen Tieren Zeit, Abschied zu nehmen. Wenn die Gruppe nach der Verabschiedung so weit sei, werde sie abgetrennt und die Zolli-Mitarbeitenden bergen den Körper. «Bevor wir den Körper bergen können, müssen die anderen Tiere der Gruppe zuerst ohne Aufregung die Gehege frei geben», erklärt Lauber.

Wie geht es den Tierpflegerinnen und Tierpflegern?

«Es ist für das gesamte Team jeweils ein emotionaler Moment, wenn Tiere sterben», sagt Fabienne Lauber. «Wir sind uns alle aber bewusst, dass der Tod zum Leben dazugehört. Vor allem bei älteren und kranken Tieren wie Faddama. Trotzdem ist der Tod dann immer ein emotionaler Moment.»

Als Todesursache vermutet der Zolli eine Infektion mit dem Fuchsbandwurm. Foto: Zoo Basel

