Champions League ohne Bayern München – Das Geschichtsbuch muss die Saison retten Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Villarreal werden bei den Bayern Fragen aufkommen: zur Qualität des Kaders, aber auch zum Beitrag von Trainer Nagelsmann. Christof Kneer

Hätte für das 2:0 sorgen können, lag stattdessen tief enttäuscht auf dem Rasen: Thomas Müller. Foto: Christof Stache (AFP)

Das Spiel war gerade vorüber, aber die Bayern konterten noch einmal. Die Bilder von jubelnden und feixenden Spaniern konnten sie ja unmöglich auf sich sitzen lassen, sie mussten jetzt reagieren. Der Stadion-DJ hatte eine Super-Idee, er wusste, Queen geht immer, auch wenn «We Are the Champions» in diesem Moment womöglich etwas am Geschmack der Leute vorbeigegangen wäre. Er entschied sich für «The Show Must Go On», würdevoll klang das und angemessen trotzig. Okay, hiess das, ihr Spanier aus Woher-seid-ihr-eigentlich-nochmal-Genau, ihr habt uns heute aus Versehen im Viertelfinal der Champions League rausgeschmissen, aber wir sind und bleiben der FC Bayern! The Show Must Go On!