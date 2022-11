Ökologische und ökonomische Gründe – Das Gemeindeblatt von Oberdorf kostet künftig 30 Franken pro Jahr Das Gemeindeblatt «Uelischadblatt» von Oberdorf wird ab nächstem Jahr nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Tobias Burkard

Wer das Oberdorfer Gemeindeblatt in Papierform in den Briefkasten will, muss künftig eine Gebühr zahlen. Foto: Tamedia Archiv

Gemeindeblätter bieten eine Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen der eigenen Gemeinde zu informieren. So auch in Oberdorf, wo sich das «Uelischadblatt» grosser Beliebtheit bei der Bevölkerung erfreut. Neben der Möglichkeit, dieses online zu lesen, wird es auch in Papierform zur Verfügung gestellt – bis jetzt war dies gratis. Ab nächstem Januar soll es jährlich 30 Franken kosten.

Die Nachfrage sei in letzter Zeit stark gestiegen. Mittlerweile versendet die Gemeindeverwaltung pro Ausgabe 190 Exemplare an die Bevölkerung. «Dies ist aus ökologischen und ökonomischen Gründen nicht sehr sinnvoll und verursacht einiges an Kosten und widerspricht auch dem Legislaturziel, dass der Gemeinderat digital arbeitet», ist in einer Mitteilung zu lesen.

Lediglich ein Teil der Kosten werden gedeckt

Aus diesen Gründen habe sich der Gemeinderat entschlossen, für die Papierform ab Januar 2023 einen Beitrag von 30 Franken pro Jahr zu verlangen. Online werde eine kostenlose Lektüre noch immer möglich sein.

Die angespannte Finanzlage habe nichts damit zu tun, wie Piero Grumelli, Gemeindepräsident von Oberdorf, gegenüber der «Volksstimme» sagt. Mit den 30 Franken pro Abo werde lediglich ein Teil der Produktionskosten gedeckt: die Briefmarken und die Couverts für den Versand des Gemeindeblattes. Nicht finanziert würden hingegen die redaktionelle Arbeit, das Drucken und das Falten der Blätter auf der Gemeindeverwaltung.

Der Entscheid sei nicht endgültig: «Sollte es sehr viele Reklamationen geben, würden wir unseren Entscheid nochmals überdenken», so Grumelli zur «Volksstimme».

