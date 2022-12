Stadtrundgang durch Doha – Das Geld schafft die Aura dieser Weltmeisterschaft – wenn sie überhaupt eine hat In Doha herrscht an jeder Ecke WM-Stimmung. Dafür hat der Emir mit seinen Milliarden gesorgt. Ein Rundgang durch den verrückten WM-Zirkus von Katar. Holger Gertz

Damit sich der Tourist aus Europa zu Hause fühlt: In der Villaggio Mall in Doha ist ein Mini-Venedig nachgebaut worden. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Die romantische Kraft einer Eisbahn ist in der Populärkultur oft beschrieben und gefeiert worden. In Salingers «Fänger im Roggen» natürlich, jeder hat das mal gelesen. Auch in der berühmten Weihnachtsfolge der «Peanuts» gleiten Snoopy und Lucy und die anderen über einen zugefrorenen See, während Charlie Brown am Rand steht und sagt: «Weihnachten steht vor der Tür, aber ich bin nicht glücklich. Ich fühle mich nicht so, wie ich mich eigentlich fühlen sollte.»