Kostbares und schönes Basel – Das Geheimnis des alten Hafens Ein Wandbild des Malers Burkhard Mangold in der Schalterhalle der Hauptpost erinnert an den ersten Rheinhafen in Basel. Dominik Heitz

Wandbild von Burkhard Mangold in der Schalterhalle der Hauptpost: Die raue Arbeitswelt von damals wirkt auf uns Heutige wie eine sakral angehauchte Hafenidylle. Foto: Dominik Heitz

Wir Heutigen verbinden den Rheinhafen in Basel mit Hafenbecken. Denn in Kleinhüningen gibt es deren zwei. Und bald wird wohl noch ein drittes hinzukommen, denn kein halbes Jahr ist es her, da haben die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Zusammenhang mit dem Grossprojekt Basel Gateway Nord Ja gesagt zum Hafenbecken 3.

Doch Basels Rheinhafen bestand nicht immer aus Becken. Die erste Hafenanlage stand am linken Ufer des Rheins. Wo sich heute der Novartis-Campus befindet, dessen Rheinbord zu einer Promenade ausgebaut wurde, dort befand sich einst Basels erster Rheinhafen. Er war zwischen 1906 und 1911 entstanden und erlebte seine Stilllegung wie seinen Abbruch knapp 100 Jahre später. Heute erinnern nur noch Fotografien an jene Hafenanlage im St. Johann – und ein monumentales Wandbild in der 1910 errichteten Hauptpost an der Rüdengasse 2.