Zubringer Bachgraben-Allschwil – Das Gebiet boomt – jetzt muss es vorwärts gehen Der Gemeinderat pocht auf einen Zubringer zum vereinbarten Zeitpunkt. Daniel Aenishänslin

Allschwils Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli will nichts von einer Verschiebung des Baubeginns auf 2027 beim Zubringer Bachgraben-Allschwil wissen. Foto: Nicole Pont

Allschwil geht in die Offensive. Gefordert wird ein runder Tisch. Eine Aussprache aller am Projekt «Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba)» Beteiligten. Das Ja zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes von vergangenem Wochenende interpretiert der Gemeinderat als Zeichen, mit dem Bau des Zuba wie einst geplant 2024 zu beginnen. Noch am Freitag vor der Abstimmung verkündete der Baselbieter Regierungsrat, es könne erst ab 2027 gebaut werden. Obwohl: Im Gebiet Bachgraben entsteht gerade eine neue Hochburg für Hochtechnologie und Life Sciences.

«Von einem runden Tisch versprechen wir uns, dass unsere Anliegen Gehör finden», erklärt Allschwils Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli (FDP). «Obwohl es Allschwil betrifft, sind wir nicht eins zu eins dabei.» Das Projekt, das Tram ins Gebiet Bachgraben zu führen, würde Allschwil nicht abwürgen. «Wir wollen einfach, dass es mit dieser Strasse vorwärtsgeht und der Zubringer Bachgraben-Allschwil nicht auf die lange Bank geschoben wird.»

Auch das angrenzende Frankreich habe dieselben Interessen, denn Hegenheim soll vom Verkehr entlastet werden. Grund für die Verzögerung soll gemäss dem Baselbieter Baudirektor Isaac Reber die Komplexität der Absprachen mit Frankreich und dem Kanton Basel-Stadt sein. Das oberirdische Trassee soll auf französischem Boden zu liegen kommen, unterirdisch gehts durch Basel.

Der Allschwiler Gemeinderat verleiht in einer Medienmitteilung seiner Meinung Ausdruck, dem Projekt Zuba oberste Priorität beizumessen. Seiner kantonalen Bedeutung wegen. Neben dem runden Tisch fordert er in seiner Medienmitteilung deshalb, dass die Arbeiten zu Zuba «erst recht voranzutreiben anstatt zu drosseln» seien. Die gelinge nur mit einem Baubeginn 2024. Der Zuba entlaste das lokale Strassennetz in Allschwil und wirke sich aber auch positiv auf Basel aus, indem er dort genauso das Strassennetz entlaste. Durch Zuba werde der ÖV besser fliessen.

«Der Druck wird zunehmen»

Für einen guten Verkehrsfluss und für eine Entlastung der Quartiere vom Verkehr tue Allschwil bereits sehr viel, sagt Nicole Nüssli: «Wir haben die Umgestaltung des Hegenheimermattwegs rechtzeitig in Angriff genommen, und mit dem kommenden Kreisel am Grabenring soll sich der Verkehr zusätzlich verflüssigen.» Mit ansässigen Unternehmern werde ein Mobilitätskonzept erarbeitet. «Der verkehrstechnische Druck wird zunehmen», sagt die Gemeindepräsidentin. «Wir wissen genau, dass das Gebiet boomt; in kürzester Zeit werden weitere Arbeitsplätze nach Allschwil kommen.» Insgesamt würden 6000 Zusätzliche erwartet. Die Entwicklung verlaufe ungebremst. Die Bauarbeiten seien weit fortgeschritten. Nur die

Infrastruktur, die den zusätzlichen Verkehr aufnehmen solle, hinke hinterher.

Der Kanton habe stets zugesagt, den Zubringer zu forcieren. Kurz vor «Torschluss» mache er nun auf dem Absatz kehrt. Ohne den Zubringer Bachgraben-Allschwil könnten die Quartiere unmöglich entlastet werden. «Doch gerade das wäre doch die Idee hinter dem Zubringer.»

Spätestens 2027 muss es mit Zuba losgehen, sonst lösen sich die zugesagten Bundesgelder in Luft auf.