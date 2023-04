Mindestgebot: 2,3 Millionen Franken – Das Gebäude der Rio Bar kommt unter den Hammer Die Liegenschaft der kultigen Bar am Barfüsserplatz wird am 8. Juni öffentlich versteigert. Vorangegangen ist diesem Entscheid ein Rechtsstreit der beiden Eigentümerfamilien aus Basel und Zürich. Sebastian Schanzer

Der Meistbietende gewinnt: Die Liegenschaft der Rio Bar am Barfüsserplatz wird am 8. Juni versteigert. Foto: Lucia Hunziker

Die Liegenschaft am Barfüsserplatz 12, Herberge der berühmten Rio Bar in Basel, kommt unter den Hammer. Gemäss einem Eintrag im Basler Kantonsblatt soll am 8. Juni eine öffentliche Versteigerung der Parzelle samt Mehrfamilienhaus im Basler Ganthaus an der Lyon-Strasse stattfinden. Für Interessierte: Das Startgebot liegt bei rund 2,3 Millionen Franken.