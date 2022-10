Ich schaue Spiel für Spiel. Wenn ich auf der Bank bin, nehme ich das so an. Schlussendlich bestimme ich meine Rolle durch meine Leistungen.

Das heisst, Sie haben noch Geduld?

Sagen wir es so: Ich bringe es so rüber (lacht). Natürlich will ich in jedem Spiel von Beginn an auflaufen. Aber dass das nicht geht, ist mir auch klar.