UHC Nuglar United triumphiert – Das gabs noch nie: Alle drei im Final

Ein eher seltenes Bild: Mattia Wahli, Luca Servadei und Lenny Girod (von links) in der Defensive für den UHC Nuglar United. Foto: zvg

Die Junioren des UHC Nuglar United blicken zurück auf die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. «Alle Juniorenteams, die eine Finalrunde erreichen konnten, haben dies auch geschafft», sagt Vereinspräsident Yannick Tanner. Während die C-Junioren in Weggis den 4. Schlussrang erreichten, wurden die B-Junioren in Füllinsdorf und die A-Junioren in Aarberg Schweizer Meister.

Die B-Junioren gehörten in ihrer Kategorie nicht zu den Favoriten, spielten sich jedoch in einen Rausch und bezwangen im Final den UHC Speicher Bears denkbar knapp mit 9:8. Die A-Junioren fuhren in ihrem Endspiel einen ungefährdeten 8:2-Sieg ein.

Technik und Tempo

Die Junioren des UHC Nuglar United spielen ein temporeiches, technisches Unihockey. Physisch gehören sie nicht zu den Branchenleadern. «Schnell und wendig sind unsere Spieler», sagt Yannick Tanner, «entscheiden ist aber nicht zuletzt, dass wir auf den Trainerpositionen viel Konstanz im Verein haben.» Die A-Junioren werden seit langem von Nihad Kospo betreut, die C-Junioren von Yannick Tanner. Der UHC Nuglar United fährt im Juniorenbereich regelmässig Titel ein.

Gefeiert wurde auf dem Sportplatz vor der Mehrzweckhalle in Nuglar. Die A-Junioren fuhren hupend vor, auf einem Platz, der gut gefüllt mit Gratulanten war. «Der Platz war voll», sagt Yannick Tanner, für unsere Junioren war das enorm schön anzusehen.»

