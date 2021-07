VAR, Corona und Eriksen-Drama – Das gab während der Europameisterschaft zu reden Nach vier Wochen endete die Europameisterschaft am Sonntag mit dem Endspiel in London. Das sind die Eindrücke der BaZ von einem Turnier in ganz Europa. Tilman Pauls , Oliver Gut , Tobias Müller , William Kong , Benjamin Schmidt , Daniel Schmidt

Das letzte Bild dieser EM: Das Wembley-Stadion in London, erleuchtet in den Farben des Europameisters Italien. Foto: Keystone

Eine Idee sorgt für Kopfschütteln

Beim Endspiel der EM waren über 65’000 Zuschauer im Wembley-Stadion in London. Trotz dem Wissen um die Delta-Variante des Coronavirus und steigenden Inzidenzzahlen. Foto: Keystone

Eine paneuropäische Europameisterschaft – diese Idee sorgte schon für Kopfschütteln, als sie der damalige Uefa-Präsident Michel Platini im Jahre 2012 zum ersten Mal äusserte. Als der Kontinent dann von der Corona-Pandemie heimgesucht wurde, war umso mehr unvorstellbar, dass die EM tatsächlich in elf Ländern stattfinden würde. Doch die Uefa hielt an ihrem Vorhaben fest.

Die Delta-Variante des Virus treibt in Europa ihr Unwesen, vor allem in Grossbritannien. 2000 Fälle sollen allein in Schottland die unmittelbare Konsequenz der EM-Spiele in Glasgow gewesen sein. Die Dunkelziffer wird deutlich höher geschätzt. Dennoch rückte die Uefa nicht davon ab, die finalen Spiele in London vor fast vollem Haus durchzuführen: Trotz steigender Inzidenzzahlen waren mehr als 65’000 Zuschauer gekommen und sorgten für die wohl unneutralste Fussballbühne eines grossen Finals seit Brasilien – Uruguay in Rios Maracanã 1950.