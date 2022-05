Nike, Adidas – und On als Nummer 3? – Das forsche Ziel der Zürcher Schuhbauer On will mit zwei Laufteams den Spitzensport erobern – und schon bald zu den ganz Grossen der Branche gehören. Monica Schneider

Vorbild und Vorläufer: Marathon-Rekordhalter Tadesse Abraham (39). Foto: Boris Müller

Es waren zwei frühe und grosse Geschenke im noch jungen Leichtathletikjahr. Als Tadesse Abraham vor einem knappen Monat in Zürich die Schweizer Rekordzeit im Marathon auf 2:06:38 Stunden drückte, jubelten nicht nur er und seine Familie. Dasselbe bei der Kenianerin Hellen Obiri, die nach den Olympischen Spielen in Tokio von der Bahn auf die Strasse gewechselt hat. Sie absolvierte den Halbmarathon von Istanbul Ende März in 1:04:48, erst eine Handvoll Läuferinnen war je schneller. Bei beiden herausragenden Leistungen jubelte auch der Ausrüster: der Schweizer Laufschuhhersteller On.