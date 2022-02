Mai wird zum Testmonat – Das Fleischmenü kostet künftig einen Franken mehr als der Vegi-Teller Das Rektorat der Uni Basel präsentiert die Pläne für den neuen Öko-Speiseplan in der Mensa. Die SVP ist entrüstet. Leif Simonsen

Die meisten Studierenden wählen immer noch das Fleischmenü. Das soll sich nun dank Preiserhöhungen ändern. Foto: Tim Loosli

Fleischesser müssen künftig an der Uni-Mensa tiefer in die Tasche greifen als Vegetarier (die BaZ berichtete). Jetzt ist klar, wie das Konzept, wonach man Studierende zur Vegi-Ernährung animieren will, umgesetzt werden soll. Uni-Sprecher Matthias Geering sagt auf Anfrage, dass sich das Rektorat für einen Preisunterschied von einem Franken zwischen Fleisch- und Vegimenü entschieden habe. Das neue Regime, das von der Studierenden-Vereinigung Skuba angeregt wurde, gilt ab Mai, allerdings zunächst nur testweise für einen Monat.